В Сибири на пожаре в частном доме погиб 4-летний мальчик. Фото: СК РФ Алтайский край.

Трагедия произошла в Алтайском крае – там на пожаре погиб 4-летний ребёнок, мальчик. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на региональный СК.

Следствие установило, что за мальчиком в день трагедии присматривал дед. Затем мужчине позвонили родители ребенка, попросили выйти на улицу и помочь занести продукты из машины. Взрослых не было около 15 минут. Когда они вернулись и открыли дверь, увидели открытое пламя. Забежать в дом не получилось, потому что огонь полностью охватил помещение.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

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