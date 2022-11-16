В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадал 13-летний мальчик

Виновник скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция
В Новосибирске неустановленный автомобиль протаранил «Рено» и скрылся с места аварии. В ДТП пострадал 13-летний пассажир иномарки. Произошла авария вечером в среду, 16 ноября.
— Неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле (предположительно Honda Stepwgn) двигался со стороны улицы Богдана Хмельницкого. Напротив дома №6/701 по улице Тайгинская он врезался в движущийся впереди Renault Logan и скрылся с места ДТП, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадал 13-летний пассажир «Рено». Подростка с различными травмами доставили в больницу.
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