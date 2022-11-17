Похолодание до -5 ожидается в Новосибирске

В Новосибирской области похолодает до -13. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 ноября в Новосибирске синоптики обещают мокрый снег и плюсовую температуру на улице.

— Температура ночью составит -4...-6 градусов, а днём -3...-5. Будет облачно с прояснением, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер подует со скоростью до 16 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области, тем временем, похолодает значительно сильнее: ночью до -15, а днём до -13. Будет облачно с прояснениями, небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах в отдельных районах гололедица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber