Колпаки работники рынка должны начать носить с 1 декабря.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Продавцов Центрального рынка Новосибирска обязали носить новогодние колпаки. Праздничный головной убор должен стать частью рабочей униформы с 1 декабря.
Информацию об обязательном ношении колпаков КП-Новосибирск подтвердили работники рынка. По словам продавцов, начальство уверено, что колпаки помогут в создании новогоднего настроения.
Однако сами работники больше обеспокоены повторением прошлогодней истории со штрафами для тех, кто отказался носить колпаки, чем созданием новогоднего настроения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер