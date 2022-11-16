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НовостиОбщество16 ноября 2022 15:17

Продавцов Центрального рынка Новосибирска обязали носить новогодние колпаки

Работники рынка обеспокоены, что за отказ их могут оштрафовать
Надежда КАСЬЯНОВА
Колпаки работники рынка должны начать носить с 1 декабря.

Колпаки работники рынка должны начать носить с 1 декабря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продавцов Центрального рынка Новосибирска обязали носить новогодние колпаки. Праздничный головной убор должен стать частью рабочей униформы с 1 декабря.

Информацию об обязательном ношении колпаков КП-Новосибирск подтвердили работники рынка. По словам продавцов, начальство уверено, что колпаки помогут в создании новогоднего настроения.

Однако сами работники больше обеспокоены повторением прошлогодней истории со штрафами для тех, кто отказался носить колпаки, чем созданием новогоднего настроения.

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