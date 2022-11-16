Пластические хирурги предупредили о дефиците ягодичных имплантов

В Новосибирске начался дефицит ягодичных имплантов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске у пластических хирургов заканчиваются импланты для ягодиц. О дефиците изделий КП-Новосибирск рассказал пластический хирург Андрей Лехнер.

− Единственным сертифицированными ягодичными имплантами на территории РФ являются импланты фирмы Polytech. Их делают в Германии. Из-за геополитической ситуации в мире немецкий производитель приостановил поставки в Россию, − объяснил в беседе с КП-Новосибирск Андрей Лехнер.

Пластический хирург отметил, что у них в клинике осталась одна пара имплантов. Но они уже забронированы для пациентки. А другим девушкам придется ждать.

− Поставщик не может ответить на вопрос о сроках поставки новой партии и намекает на то, что скорее всего ягодичных имплантов немецкого производителя больше не будет в России. Как альтернативу можно было бы рассматривать еще одного гиганта в производстве эндопротезов − это бразильская компания Silimed. Но они не успели пройти сертификацию на территории РФ, так как начался COVID-19, − добавил Андрей Лехнер.

Так что представительницам прекрасного пола, мечтающим о красивых формах, придется искать другие методы достижения цели.

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