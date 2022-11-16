В Новосибирске загорелось заброшенное здание РОВД. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В Новосибирске загорелось заброшенное здание РОВД. ЧП случилось вечером в среду, 16 ноября. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.
— Горит заброшенное здание РОВД во 2-м переулке Пархоменко, 5, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: «Инцидент Новосибирск»
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что огонь практически полностью охватил здание, а в воздух поднялось огромное облако черного дыма. На месте уже работают пожарные.
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