Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась о благоустройстве Михайловской набережной

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о благоустройстве города. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о благоустройстве города, в том числе Михайловской набережной. Детали она раскрыла в беседе с КП-Новосибирск.

− Когда мы проводим благоустройство – из федерального бюджета, по проекту «Комфортная городская среда», мы понимаем, что эту территорию необходимо содержать. В том числе в нее вкладываться. Мы сразу закладываем средства на содержание объекта, − отметила Анна Терешкова.

Так, например, одним из этапов облагораживания Михайловской набережной стала высадка яблонь сорта «Рудольф».

− Если бы у нас не было возможности заказать новые яблони «Рудольф» для набережной, люди бы думали – в городе не могут вырасти какие-то интересные виды. А мы доказали, что это возможно. Деревья несколько раз ломали, вырывали – а мы их заменяли новыми, − рассказала КП-Новосибирск вице-мэр. − И сейчас я очень радуюсь, потому что горожане приняли эту набережную как свою. Они сами ее оберегают, сами делают замечания, если кто-то заезжает на скейте на газон.

Анна Терешкова добавила − до тех пор, пока люди не начнут относиться к городу как к «своему», привести что-то в порядок вряд ли получится.

Вице-мэр Новосибирска подчеркнула – все запускаемые проекты прорабатываются вместе с жителями. Власти сначала разрабатывают техзадание, учитывая пожелания горожан, проводят исследование – что можно сделать, а что – нет, а также выясняют, какие идеи новосибирцев в итоге получится реализовать.

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