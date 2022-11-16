Бастрыкин поручил привлечь столичных специалистов к делу о Хилокском треугольнике в Новосибирске

Через месяц Бастрыкин снова поговорит с потерпевшими о ходе дела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

16 ноября глава Александр Бастрыкин по видеосвязи поговорил с жителями Малыгинского и Хилокского жилмассивов Новосибирска, которых признали потерпевшими в деле о Хилокском треугольнике.

— По итогам встречи Александр Бастыкин поручил усилить следственную группу, привлечь к проведению экологических экспертиз московских специалистов, а также возбудить еще одно уголовное дело — в связи с жалобами жителей на нарушения правопорядка со стороны мигрантов, — сообщил РОО «ЦПИП».

В конце встречи Бастрыкин добавил, что через месяц повторно поговорит с потерпевшими о ходе дела.

Напомним, что в середине июля жители Малыгинского и Хилокского жилмассивов обратили к Бастрыкину с жалобой на ужасное соседство с кладбищем, свалкой и рынком. Тот поручил провести проверку и по ее итогам было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В это же время суд обязал мэрию установить санитарную зону возле кладбища «Клещихинское» и мусорного полигона. В октября 4 жителей улицы Малыгина признали потерпевшими.

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