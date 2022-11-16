В Советском районе Новосибирска появятся временные остановки

Временные остановки появятся в Советском районе Новосибирска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Временные остановки появятся в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии города.

Их установят 17 ноября. Остановочные пункты расположатся на улице Молодости в районе зданий по адресу улица Приморская, 1 корпус 1 и улица Софийская, 2 корпус 1. Как уточнили в муниципалитете, они предназначены для пассажиров автобусов №45, 45к и 48.

Появление временных остановок связано с закрытием улицы Гидромонтажной. По ней ограничено движение на период с 15 сентября по 20 декабря 2022 года.

− Улицу закрыли для производства работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети, а также для обеспечения транспортного обслуживания жителей микрорайона «ОбьГЭС» в весенний период, − объяснили в мэрии.

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