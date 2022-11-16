На правом берегу Оби около Новосибирска заметили медведя

Медведь зашел «в гости» на лодочную базу, а потом направился в сторону города. Фото: Алексей СТЕФАНОВ\Евгений Шестернин
На территории Кубовинского сельсовета на правом берегу Оби заметили следы медведя. Он зашел на лодочную базу, которая находится рядом с жилыми домами, а потом пошел по берегу в сторону Новосибирска.
— Поступили обращения с просьбой принять меры, так как медведь угрожает жизни. Сегодня будет подписан приказ по регулированию численности бурого медведя. Отвечаю на предполагаемые вопросы — рассматриваются все варианты регулирования (и усыпление, чтобы вывезти подальше), — написал в своем телеграм-канале мэр города Бердск Евгений Шестернин.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что двух медвежат-сироток, найденных под Новосибирском, поселят в лесах Карелии.
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