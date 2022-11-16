В Новосибирске ревнивец получил срок за попытку убийства бывшей на глазах дочери

Женщину спасла зимняя одежда. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске бывший парень получил срок за грабеж, угрозы и попытку убийства бывшей женщины на глазах ребенка. Центральный районный суд вынес приговор 16 ноября.

В ноябре 2021 года сибирячка стала встречаться с 30-летним посудимым, через неделю попросила его съехать из-за постоянных ссор. Отвергнутый мужчина продолжил преследовать женщину – звонил ей и предлагал вновь встречаться.

15 ноября 2021 года подсудимый подкараулил женщину у кафе на улице Советской, ударил и отнял у нее смартфон, чтобы проверить переписки с другими мужчинами. В конце ноября подсудимый снова встретил бывшую девушку, достал нож и стал угрожать ей убийством.

По данным следствия, днем 9 декабря 39-летняя женщина приехала на работу, рядом ее поджидал подсудимый. Мужчина достал нож и ударил ее в живот прямо на глазах ее маленькой дочки, девочка стала звать на помощь. Сибирячку спасла зимняя куртка, лезвие ножа обломилось. Затем подсудимый пять раз ударил ее по голове и убежал.

Полиция задержала 30-летнего подозреваемого, следователи возбудили уголовные дела о грабеже в крупном размере, угрозе убийством и попытке убийства с использованием предмета в качестве оружия.

- Сегодня суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Ксения Цуканова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 29-летний парень попытался зарезать знакомую из-за ревности

Нож, к счастью, сломался, но это не остановило ревнивца — он стал избивать женщину кулаком по голове (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер