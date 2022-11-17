Сибирячка отсудила полмиллиона за Kia Rio, украденную с парковки у отдела полиции

Автомобиль сибирячки дважды угнали и разбили в ДТП Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Новосибирска засудила полицию за угнанную Kia Rio, которую похитили прямо с парковки у отдела. Решение появилось на сайте Центрального районного суда.

Согласно материалам иска, автомобиль Kia Rio был угнан у жительницы Первомайского района, она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о краже. Злоумышленники изменили заводскую маркировку на кузове и лобовом стекле, оставив номер двигателя. Затем угнанный автомобиль был перепродан и использовался для работы в такси.

- Автомобиль был обнаружен с изменёнными маркировочными номерами кузова, сотрудник полиции поместил его на придомовую территорию около отдела полиции №8 «Кировский», откуда позднее он снова был украден. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ, истец признана потерпевшей. Собственник авто обратилась в суд, полагая, что кража произошла ввиду ненадлежащего обеспечения сохранности изъятого транспортного средства, – сообщается в решении суда.

Проверка в полиции установила, что сотрудница должна была признать его вещественным доказательством и отправить на спецстоянку на улице Инская. Однако она не успела этого сделать.

Вскоре оказалось, что угнанный повторно автомобиль попал в ДТП и был фактически уничтожен. Эксперты заметили, что номера кузова и VIN были перебиты. Однако зять истца опознал автомобиль по характерным вмятинам на кузове.

- Экспертом ЭКЦ ГУ МВД РФ по НСО установлено, что табличка с номером VIN изготовлена заводом, но прикреплена к автомобилю истца позднее. Суд не может исключать возможность того, что данная табличка после ДТП была демонтирована и установлена на иной автомобиль. На основании доказательств суд решил взыскать с МВД по РФ в пользу истца ущерб в размере 528 тысяч рублей и расходы на оплату государственной пошлины, – сообщил Центральный районный суд.

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