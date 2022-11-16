На левом берегу Новосибирска появятся новые скверы

Власти собираются облагораживать территорию Ленинского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые скверы появятся на левом берегу Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Власти собираются облагораживать территорию Ленинского района.

− В Ленинском районе, где снесены гаражи, находится большой участок. Есть поручение губернатора и мэра – мы будем разбивать там большой сквер. Очень достойный, − отметила Анна Терешкова в беседе с КП-Новосибирск.

Новую зону для отдыха хотят открыть уже в следующем году. На этом сюрпризы для жителей левобережья не заканчиваются.

− Плюс мы разрабатываем территорию на Сибиряков-Гвардейцев для сквера. Много есть доработок по Ленинскому району, − добавила вице-мэр Новосибирска.

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