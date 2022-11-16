Мэрия Новосибирска предупредила о резком похолодании с 17 ноября

Холоднее всего будет 18 и 19 ноября. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о резком похолодании с 17 ноября. По сообщению синоптиков, к концу недели по ночам температура воздуха будет опускаться до -13 градусов.

— В четверг, 17 ноября, температура ночью опустится до -4…-6 градусов, днем воздух прогреется всего на пару градусов. Ожидается порывистый ветер местами до 16 м/с, а также снег. Холоднее всего будет ночью 18 и 19 ноября — до -11…-13 градусов. Днем в эти дни будет ненамного теплее от -5 до -9 градусов. Местами пройдет небольшой снег, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Напомним, что в ГИБДД предупредили водителей о гололеде по утрам и вечерам из-за понижения температуры.

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