Партию бомбардировщиков Су-34 новосибирский завод передал ВКС России

Новая партия Су-34 пополнила ряды ВКС России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая партия самолетов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова и передана ВКС России. Фронтовые бомбардировщики прошли весь комплекс испытаний и уже улетели к месту несения службы.

— Мы понимаем важность нашей работы по обеспечению российских вооруженных сил необходимой авиационной техникой и продолжим выполнять все взятые на себя обязательства. До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, — подчеркнул гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По словам вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, Су-34 уникальный самолет с поразительными летными характеристиками. Он составляет основную ударную мощь российской фронтовой авиации.

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