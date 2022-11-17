Новосибирские полицейские рассказали, что будет с мальчиком, применившему к однокласснику борцовский прием

Полицейские провели профилактическую беседу.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Новосибирские полицейские рассказали, что будет с мальчиком, который применил борцовский прием к однокласснику. Напомним, что инцидент произошел между первоклассниками в одной из школ Калининского района. По одной из версий, ребенок попросился в компанию поиграть, но ему поставили подножку, а после другой мальчик перекинул его через бедро.
- По данному факту была проведена проверка. К одному из участников конфликта были предприняты профилактические меры, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве объяснили, что с мальчиком и его мамой была проведена профилактическая беседа.
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