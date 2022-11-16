Спас пожарный извещатель: под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи

Пожарный извещатель спас от возможной гибели многодетную семью из Новосибирской области. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Пожарный извещатель спас от возможной гибели многодетную семью из села Борцово Тогучинского района. ЧП произошло в ночь на 16 ноября, рассказали в ГУ МЧС России по НСО.

Датчик устройства сработал в 02:33. Сигнал услышали отец и трое его детей 8, 13 и 14 лет. Также сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного.

На место выдвинулся пожарный расчет. Когда огнеборцы приехали к частному двухквартирному дому, там уже горели веранда и кровля.

Семья успела эвакуироваться. Матери несовершеннолетних в момент ЧП не было дома – она находилась на ночном дежурстве.

− По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки на веранде, − отметили в МЧС.

Возгорание локализовали в течение четырех минут. Еще за три минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение.

В итоге огонь уничтожил веранду дома в одной из квартир и повредил крышу строения. На другие постройки пламя не успело распространиться. Семье пришлось на время перебраться к родственникам.

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