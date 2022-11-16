Назван размер ущерба при строительстве ЛДС, из-за которого задержали директора МУП «Метро Мир»

Ущерб бюджету составил не менее 359 миллионов рублей. Фото: Правительство НСО

В новосибирской прокуратуре назвали размер ущерба при строительстве нового ЛДС, из-за которого задержали директора МУП «Метро Мир» Александра Мысика. Напомним, об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий по части 3 статьи 286 УК РФ.

— Прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства при строительстве и реконструкции двух автодорог, являющихся инфраструктурным проектом для подъезда к возводимой Ледовой Арене. Проводились работы за счет федерального бюджета, — сообщили в ведомстве. — Установлено, что по решению руководства муниципального предприятия при строительстве автодорог были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющих их фактическую стоимость.

Ущерб бюджету составил не менее 359 миллионов рублей. По результатам проверки против руководства муниципального предприятия было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

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