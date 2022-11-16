Под Новосибирском пожарные спасли из огня мужчину-инвалида

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Фото: ГУ МЧС по НСО

В поселке Мичуринцев под Новосибирском пожарные вытащили из огня мужчину-инвалида. До прибытия скорой сибиряка удалось откачать и привести в чувства, потом его передали медикам. Произошел пожар в частном доме на четырех хозяев днем в среду, 16 ноября. Когда пожарные прибыли на место, крыша дома полыхала открытым огнем.

— Дверь была заперта, было принято решение проникнуть внутрь через окно. В задымленном помещении в одной из комнат на диване газодымозащитники обнаружили мужчину. Огнеборцы вытащили пострадавшего без признаков жизни на свежий воздух и до прибытия кареты скорой медицинской помощи смогли привести мужчину в чувства, — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №24 ГУ МЧС России по Новосибирской области Сергей Стащак.

По сообщению МЧС, другие жильцы дома эвакуировались самостоятельно. И они же рассказали, что в квартире, где произошел пожар, может находиться мужчина-инвалид.

— Медики осмотрели пострадавшего и госпитализировали его с отравлением продуктами горения и ожогами в областную больницу, — добавили в ведомстве.

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