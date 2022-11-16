Губернатор представил новосибирский опыт развития контейнерных перевозок на форуме «Транспорт России»

Андрей Травников представил новосибирский опыт развития контейнерных перевозок на форуме «Транспорт России». Фото: Правительство НСО

В регионе намерены продолжать стимулировать развитие контейнерных перевозок. Первая станция-формирователь уже создана в Барабинске, обсуждается целесообразность создания аналогичной и в Карасуке. Губернатор Андрей Травников на площадке форума «Транспорт России» представил новосибирский опыт развития контейнерных мощностей.

— Мы всячески стимулируем развитие контейнерных мощностей, перевозок. И это удаётся. Только за последнюю пятилетку объём обработки контейнеров вырос в полтора раза — до 820 тысяч единиц в прошлом году. Сегодня на площадках трех крупных игроков можно одновременно разместить 11, 5 тысяч контейнеров. Постоянно появляются новые инвестпроекты. Например, в конце следующего года будет запущена первая очередь ещё одного крупного терминала, — сообщил Губернатор.

Одно из решений Правительство Новосибирской области разработало совместно с Западно-Сибирской железной дорогой. В этом году в регионе появилась первая станция-формирователь — в Барабинске. Там будет сформирован первый контейнерный поезд, полностью зерновой, для отгрузки на Восток. Объёмы погрузки зерна на станциях, расположенных на одной ветке с Барабинском — а это Татарская, Чаны, Убинская, Каргат — составляют около 300-320 тысяч тонн в год.

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