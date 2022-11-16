В Новосибирской гимназии завершают ремонт спортивного зала

После капитального ремонта спортзала в гимназии дополнительно появится зал адаптивной физкультуры и мониторинга физического здоровья. Фото: Андрей КАРА

В Новосибирской гимназии № 14 «Университетская» на проспекте Карла Маркса завершают ремонт спортзала. Работы там будут вестись в два этапа: в 2022 году там привели в порядок спортзал и мастерские. К следующему году планируется отремонтировать основное здание.

— После капитального ремонта спортзала в гимназии дополнительно появится зал адаптивной физкультуры и мониторинга физического здоровья, электронный тир и помещение для спортивного клуба, лыжная база, зал робототехники и шахматная гостиная, а также оборудованные в соответствии с современными требованиями раздевалки и душевые, — рассказывали ранее в мэрии города.

Бывшие мастерские в гимназии переоборудуют в Полигон высоких технологий, в который войдут два кабинета технологии, кабинет информатики, кабинет проектной и исследовательской работы, школьный информационно-библиотечный центр, медиацентр и фотостудия.

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