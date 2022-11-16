В Новосибирске двое парней вломились ночью в вейпшоп

Воришки оказались жителями Кемеровской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ночью двое воришек вломились в вейпшоп на улице Дуси Ковальчук. Их задержали, когда парни с награбленным уже покидали магазин.

— Ночью 15 ноября поступил сигнал тревоги из магазина, в котором сработали датчики движения на входе и в торговом зале. На место была направлена ближайшая группа задержания. На момент ее прибытия возле магазина были замечены двое граждан, один из которых находился рядом со входом, а другой покидал помещение через разбитую дверь, — рассказали в Росгвардии по Новоисбирской области.

Завидев росгвардейцев, воришки тут же бросились в рассыпную и попытались скрыться с места преступления, но их быстро поймали. Одного скрутили недалеко от магазина, второй убежал во дворы улицы Плановой, но его тоже схватили. Задержанные оказались уроженцами Кемеровской области в возрасте 23 и 25 лет.

— В ходе личного досмотра у задержанных были изъяты электронные сигареты в количестве 6 штук. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ за кражу. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проводится расследование, — добавили в региональном МВД.

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