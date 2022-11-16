В Новосибирске 11% компаний отказались от проведения новогоднего корпоратива

Каждая девятая компания в Новосибирске отказалась от проведения новогоднего корпоратива. Фото: Василий Вахрин

Каждая девятая компания в Новосибирске (11%) отказалась от проведения новогоднего корпоратива. Результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Отменить праздничные гуляния некоторые компании решили из-за сложной экономической ситуации. А вот в каждой третьей фирме (32%) еще не определились, будут ли они устраивать корпоратив или нет.

23% работодателей не захотели лишать себя и других праздника. Вечеринку они планируют устроить в офисе.

Еще 21% будут праздновать Новый год в ресторане. 3% хотят собраться всем коллективом и поехать за город.

− Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами, − отметили представители сервиса.

Ранее КП-Новосибирск писала, что правительство Новосибирской области отказалось от новогоднего корпоратива.

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