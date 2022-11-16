Сильный ветер и метель обрушатся на Новосибирск

К концу недели ожидаются порывистый ветер и снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирск идут ночные морозы до -13 градусов и штормовой ветер до 16 м/с с мокрым снегом. О непогоде сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В четверг, 17 ноября, температура ночью опустится до -4…-6 градусов, днем — до -3…-5 градусов, ветер северо-западный 6-11 м/с, местами его порыву достигнут до 16 м/с. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. В пятницу, 18 ноября, ночью похолодает до -11…-13 градусов, днем — до -7…-9 градусов, ветер северный 2-7 м/с. Местами небольшой снег. В субботу, 19 ноября, ночью будет -11…-13 градусов, днем — -5…-7 градусов, ветер юго-западный 6-11 м/с. Преимущественно без осадков, — рассказали синоптики.

Они напомним, что в непогоду автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — использовать обувь с нескользящей подошвой и ледоступы.

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