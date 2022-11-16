Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр выступят в Новосибирской области с благотворительным концертом

Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр под руководством Михаила Симоняна выступят на сцене Новосибирской филармонии. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр под руководством Михаила Симоняна 21 ноября на сцене Новосибирской филармонии представят премьерную концертную программу. По инициативе артистов все средства от реализации билетов будут направлены на поддержку Российской армии и союзных сил. Проект реализуется при поддержке Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.

Постановка в исполнении танцовщика Сергея Полунина раскрывает по-новому русского произведение знаменитого русского композитора Игоря Стравинского «Весна священная». Вечер также включает в себя и литературно-театральную часть: артист драмы Государственного академического Малого театра Игоря Петренко прочитает стихотворения великих русских поэтов. А музыку исполнит фестивальный симфонический оркестр, где сыграют артисты из Новосибирского академического оркестра, а также артисты коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Эта постановка станет началом серии концертов в поддержку Российской армии. Приобрести на нее билеты можно на сайте Новосибирской филармонии.

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