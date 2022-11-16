На форуме «Транспорт России» обсудили развитие контейнерных перевозок в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области рассказал о развитии контейнерных перевозок в регионе. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о развитии контейнерных перевозок в регионе. Его слова прозвучали на форуме «Транспорт России».

В Новосибирской области будут и дальше работать над развитием данной отрасли. Первые шаги уже сделаны. Так, в городе Барабинске создали первую станцию-формирователь. Там сформируют первый контейнерный поезд для зерна, предназначенного для отгрузки на Восток. Аналогичную станцию хотят построить и в Карасуке.

По словам Андрея Травникова, контейнерные перевозки крайне важны для новосибирского транспортно-логистического узла.

− Мы всячески стимулируем развитие контейнерных мощностей, перевозок. И это удается. Только за последнюю пятилетку объем обработки контейнеров вырос в полтора раза — до 820 тысяч единиц в прошлом году, − подчеркнул глава региона.

Губернатор Новосибирской области добавил, что постоянно появляются новые инвестиционные проекты. Например, в конце 2023 года в регионе планируют запустить первую очередь еще одного крупного терминала.

Андрей Травников уверен – чтобы создать развитую контейнерную логистику, нужна поддержка как со стороны региональных, так и федеральных властей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber