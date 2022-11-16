Бастрыкин взял на контроль дело девочки, потерявшей сознание в школьном бассейне в Новосибирске

Девочку нашли без сознания в бассейне. Фото: СК по НСО
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела второклассницы, оказавшейся без сознания в бассейне на уроке физкультуры. ЧП произошло 15 ноября, а на следующий день стало известно, что девочка умерла в реанимации.
— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Зарипову представить доклад о проводимом комплексе следственных действий по уголовному делу о гибели ребенка, — сообщили в региональном Следственном комитете.
Напомним, что прокуратура и СК начали проверку. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Виновному грозит до двух лет тюрьмы.
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