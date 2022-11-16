Стали известны основные обязанности нового первого вице-мэра Новосибирска

В мэрии Новосибирска рассказали, за что будет отвечать первый вице-мэр Олег Клемешов. Фото: Единая Россия

В мэрии Новосибирска рассказали, за что будет отвечать первый вице-мэр Олег Клемешов. Напомним, он вступил в должность 10 ноября.

Как ранее объяснили в пресс-службе муниципалитета, задачей Клемешова в новом статусе будет усиление работы по реализации в Новосибирске нацпроектов.

Документ об обязанностях Олега Клемешова опубликован на сайте мэрии. Там прописано, что сибиряк будет задавать вектор деятельности Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, а также Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Кроме того, он возьмет под свой контроль работу отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэра Новосибирска.

Также в обязанности нового первого вице-мэра войдут участие в профилактике терроризма и экстремизма. А еще Олег Клемешов вместе с коллегами будет работать над тем, чтобы минимизировать и/или ликвидировать последствия проявлений данной деструктивной деятельности.

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