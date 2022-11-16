В бюджете Новосибирской области предусмотрели расходы на дороги в 2023 году

На дороги в 2023 году планируют потратить почти 22 миллиарда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассмотрели проект регионального бюджета на 2023 год. На дорожный фонд и транспортное обслуживание населения выделили 21 миллиард 997 миллионов рублей — почти на миллиард больше, чем в 2022 году.

По словам депутата Александра Барсукова из выделенных средств на сельские дороги планируют потратить всего 1,6 миллиарда, а этих средств, по его мнению, недостаточно.

— Если вычесть 700 миллионов на Новосибирский район, то на 29 районов остается 900 миллионов рублей. Три года назад на эти деньги строили по 320-350 километров. Затем в связи с изменением требований стоимость увеличилась более чем в 3 раза. Думаю, в этом году будет километров 80, — заявил Барсуков.

Депутат предложил направить на эти цели неиспользованные средства дорожного фонда Минтранса региона. По его расчетам, это 1,7 миллиарда рублей.

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