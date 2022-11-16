Фото и видео с места смертельного ДТП на Северном объезде показали в соцсетях

Погибли водитель и пассажир автомобиля марки «Мазда». Фото: Госавтоинспекция по НСО

В среду, 16 ноября, на Северном объезде произошло смертельное ДТП с участием легковушки и большегруза. Погибли водитель и пассажир автомобиля марки «Мазда». Показываем фото и видео с места аварии.

Напомним, иномарка выехала на встречку, чтобы обогнать другую машину. Во время совершения маневра она «лоб в лоб» столкнулась с грузовиком.

Видео с места ДТП появилось в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На нем можно увидеть разбитый грузовик и искореженную легковушку, которую отбросило на обочину.

− Дымится еще, − произнес автор видео, направив камеру в сторону «Мазды».

Вот, что осталось от иномарки. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Страшные фото показали и в Госавтоинспекции. Видно, что переднюю часть иномарки сплющило от сильного удара.

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