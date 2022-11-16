В Новосибирске выставили на продажу часть общежития с сорванной крышей на Станционной

В Новосибирске продают части здания с сорванной крышей. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В Ленинском районе Новосибирска продают части общежития на улице Станционная, 8, с которого ураган сорвал крышу. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Купить на аукционе можно нежилые помещения в подвале и на первом этаже. Они свободны от аренды и стоят минимум 16 миллионов рублей вместе с налогом. Общая площадь помещений составляет 563,5 квадратных метра.

Напомним, со здания сорвало кровлю еще в октябре. Общежитие до сих пор не починили, жильцы жалуются на протекающие потолки.

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