Уголовное дело о наезде бывшего депутата на 6-летнего мальчика под Новосибирском передали в суд

Обвиняемый полностью признал свою вину. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика и покинул место ДТП. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, Мамонтов наехал на ребенка 30 октября. Инцидент произошел в городе Татарске. Оказывать помощь малышу мужчина не стал. Он просто сел в автомобиль и уехал. В отношении Сергея Мамонтова возбудили два административных дела. Он получил 11 суток ареста за оставление места ДТП. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

Бывшего депутата обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ – «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».

31 октября сибиряка исключили из партии. Кроме того, его лишат мандата до 20 ноября.

− В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном, − отметили в СК.

Следователи собрали достаточное количество доказательств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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