В Новосибирске в 2022 году почти на 10% подорожали квартиры

В 2022 году квартиры в Новосибирске подорожали почти на 10%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году квартиры в Новосибирске подорожали почти на 10%. Это следует из данных, опубликованных на сайте агентства недвижимости «Жилфонд».

Так, в октябре стоимость одного квадратного метра составила чуть больше 98 тысяч рублей. Как отмечают риелторы, больше всего подорожали однокомнатные квартиры. Цены на них выросли на 11%. Двушки подорожали на 6,9%, а трешки – на 3,9%.

Самое дорогое жилье в Центральном районе. Там за один квадратный метр просили 124 тысячи рублей. На втором месте – квартиры в Заельцовском районе – 118 тысяч за «квадрат».

Самое дешевое жилье можно найти в Кировском и Ленинском районах – 88,8 и 94,2 тысячи за квадратный метр соответственно.

Как отметил брокер «Жилфонда» Михаил Чайко, в 2023 году резкого подорожания недвижимости не предвидится.

− Стоимость недвижимости в 2023 году будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране, − подчеркнул эксперт.

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