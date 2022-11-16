В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за незаконной наружной рекламы

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против незаконной рекламы. Фото: стоп-кадр презентации управления художественного облика города мэрии Новосибирска.

В Новосибирске возбудили уголовное дело против коммерсантов, незаконно размещающих в городе сотни рекламные конструкций.

Как уточнил КП-Новосибирск глава управления художественного облика города Олег Хорошунов, дело возбуждено против неустановленного круга лиц, которым передали в пользование элементы наружной рекламы.

Щиты, сити-форматы и экраны по всему Новосибирску ранее принадлежали рекламной фирме «Дизайнмастер», которая выплачивала аренду мэрии. Когда конструкции передали в пользование третьим лицам, рекламу продолжали размещать бесплатно, а бюджет мэрии потерпел ущерб в размере десятков миллионов рублей.

– По условиям договора в случае передачи конструкций третьим лицам нас обязаны уведомить. Этого сделано не было, – сообщил КП-Новосибирск глава управления.

По словам Олега Хорошунова, в компании не могут пояснить, кто теперь владеет элементами наружной рекламы, которые стоят без договоров и разрешений, и кто продает на них места. Это предстоит выяснить следователям.

Мэрию могут признать потерпевшей стороной по части 2 статьи 165 УК РФ – умышленное нанесение ущерба бюджету в особо крупном размере. Если рекламщиков признают виновными, им может грозить до 5 лет лишения свободы с крупными штрафами.

Напомним, ранее стало известно о том, сколько рекламных баннеров снесут в Новосибирске до конца 2022 года.

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