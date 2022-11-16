Шумная стая галок прописалась в Тихом центре Новосибирска

Стая галок встревожила жителей Тихого центра. Фото: Предоставлено очевидцами

В Новосибирске стая галок удивила жителей Тихого центра. Десятки птиц поселились у дома на лице Чаплыгина, 48а и стали шуметь под окнами:

- Стая птиц уже две недели живет на деревьях и соседних домах. Мне они точно не мешают, просто сидят стаей, иногда летают, переговариваются. На земле их не встречала за это время , – рассказала КП-Новосибирск очевидец Елена.

Сибирячка сняла видео и выложила в группу «Любители птиц» «ВКонтакте». Пользователи соцсетей определили – это галки. Орнитологи предупреждают, что птицы могут остаться на всю зиму и к их «галдежу» придется привыкнуть:

- На записи действительно слышны крики галок. Чаще встречаются зимующие в городе и окрестностях серые и черные гибридные вороны. Галки в основном отлетают в более южные регионы, но иногда остаются на зимовку, в том числе в стаях с серыми, гибридными и черными воронами, – сообщил КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. - Днем вороны кормятся на свалках, а вечером летят в парки и на улицы в центре города. В сумерках галдят, перекрикиваются во время обустройства ночевки. К ночи обычно успокаиваются, но могут шуметь в ночные часы из-за искусственного освещения. Ломают ветви ценных елей и пихт в парках. Конечно, это неприятная история.

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