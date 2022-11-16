Двое парней погибли в жёстком столкновении с фурой на Северном объезде под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

В среду, 16 ноября, на 42 км Северного объезда под Новосибирском произошло страшное ДТП. В аварии погибли двое молодых мужчин. Подробности раскрыли в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

– Предварительно установлено, что утром, в 9:30, водитель «Мазды-6» двигался в сторону Новосибирска от посёлка Рыбачий. При совершении обгона столкнулся со «Сканией», ехавшей по встречке, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В столкновении погибли и водитель, и пассажир легковушки. Оба – 1994 года рождения.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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