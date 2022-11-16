Сибирячка пыталась пронести шоколад мимо кассы под одеждой маленьких детей

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

14 ноября около 12 часов дня охранником супермаркета был задержан пятнадцатилетний подросток, похитивший четыре шоколадных конфеты. Проходя мимо короба со сладостями, школьник загрёб пригоршню и засунул её себе в карман. Сумма причиненного ущерба составила 52 рубля. После воспитательной беседы и возвращения товара на место несовершеннолетний был отпущен.

Дурной пример воровства продемонстрировала в тот же день двум малолетним детям (четырех и пяти лет от роду) молодая женщина в другом супермаркете Новосибирска. Спрятав под одеждой детей 14 плиток шоколада «Алёнка», она попыталась вынести их без оплаты. Когда её задержали, то начала слёзно просить отпустить её, прикрываясь этими же детьми. В присутствии бойцов ГБР воровка возместила ущерб в сумме 876 рублей и по решению администрации торгового учреждения была отпущена.

Ещё одна несовершеннолетняя девочка совершила кражу 14 ноября. Примерно в 20:15 она была задержана в магазине за хищение шести плиток шоколада. Причиненный кражей ущерб в сумме 850 рублей в присутствии охранников возместила её мама.

15 ноября в 12:55 бойцы ГБР-77 ГВАРДИИ, вызванные тревожной кнопкой в новосибирский супермаркет, задержали там 13-летнюю девочку, похитившую пачку кириешек и упаковку роллов «Онигири». Приехавший на место ЧП отец ребенка очень удивился поступку дочери и пояснил охранникам, что они с женой регулярно выдают девочке наличные для покупок. Сама юная задержанная тоже не смогла пояснить, зачем совершила кражу, имея в кармане достаточно денег для совершения покупки.

В этот же день в 19:26 за кражу десяти батончиков «Сникерс» бойцами ГБР-72 были задержаны трое несовершеннолетних подростков. Ущерб в сумме 740 рублей магазину компенсировала мама самого младшего из них – школьника 13-ти лет.

Задержанные вчера охранником в 20:29 в магазине двое других мальчишек были отпущены ещё до прибытия ГБР. Известно, что дети пытались украсть две банки энергетического напитка, но потерпели неудачу.