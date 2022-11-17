В Новосибирске парочка закладчиков получила 19 лет колонии

Влюбленные получили 19 лет колонии на двоих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске парочка наркоманов притворилась закладчиками, закупила сильнодействующие наркотики и получила 19 лет колонии на двоих. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск в Ленинском районном суде.

В конце 2021 года 41-летний подсудимый получил в мессенджере предложение работать закладчиком и поделился этим с 49-летней сожительницей. Вместе они приобрели около 100 граммов опиоидных наркотиков в одном из интернет-магазинов, весы и приложение для преступной деятельности. Однако продавать наркотики не собирались, закупив их по оптовой цене для личного потребления.

По версии самих подсудимых, парочка делала пустые закладки и отправляла фото в интернет-магазин, а наркотическое средство употребляла сама. На исходе новогодних праздников сожители собрались в Абакан. 12 января 2022 года подозреваемых задержали возле супермаркета. 41-летний задержанный был в наркотическом опьянении. Злоумышленники частично признали вину. Заявили, что якобы не планировали заниматься наркоторговлей.

- В ходе обыска у подсудимых изъяли около 100 граммов наркотического вещества в свертках, на допросе они поясняли – якобы поехали на поиски пропавшей матери. Однако на самом деле женщина не пропадала, а находилась в гостях у знакомого на Кузбассе. Следователи доказали попытку сбыта группой лиц в особо крупном размере, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов. – Суд назначил подсудимому 10 лет колонии строгого режима, подсудимая получила 9 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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