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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 22:00

В Новосибирске парочка закладчиков получила 19 лет колонии

Сожители пытались обмануть наркоторговцев, забирая закладки себе
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Влюбленные получили 19 лет колонии на двоих

Влюбленные получили 19 лет колонии на двоих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске парочка наркоманов притворилась закладчиками, закупила сильнодействующие наркотики и получила 19 лет колонии на двоих. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск в Ленинском районном суде.

В конце 2021 года 41-летний подсудимый получил в мессенджере предложение работать закладчиком и поделился этим с 49-летней сожительницей. Вместе они приобрели около 100 граммов опиоидных наркотиков в одном из интернет-магазинов, весы и приложение для преступной деятельности. Однако продавать наркотики не собирались, закупив их по оптовой цене для личного потребления.

По версии самих подсудимых, парочка делала пустые закладки и отправляла фото в интернет-магазин, а наркотическое средство употребляла сама. На исходе новогодних праздников сожители собрались в Абакан. 12 января 2022 года подозреваемых задержали возле супермаркета. 41-летний задержанный был в наркотическом опьянении. Злоумышленники частично признали вину. Заявили, что якобы не планировали заниматься наркоторговлей.

- В ходе обыска у подсудимых изъяли около 100 граммов наркотического вещества в свертках, на допросе они поясняли – якобы поехали на поиски пропавшей матери. Однако на самом деле женщина не пропадала, а находилась в гостях у знакомого на Кузбассе. Следователи доказали попытку сбыта группой лиц в особо крупном размере, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов. – Суд назначил подсудимому 10 лет колонии строгого режима, подсудимая получила 9 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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