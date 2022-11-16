Срок реконструкции клиники Мешалкина в Новосибирске сдвинули на 2 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на 2 года сдвинули сроки реконструкции клиники Мешалкина. Ранее завершить объект планировали к 2024 году, затем к 2026 году, теперь же работы перенесли на 2028 год. Информацию об этом опубликовали на сайте закупок Новосибирской области.

Известно, что подрядчик для проведения реконструкции выбран. Однако название компании, которая будет выполнять работы, в документах не указано. Кроме того, в процессе торгов была снижена начальная цена контракта. Стоимость в 238,5 млн рублей уменьшили на 11,9 млн, то есть на 5 %.

Деньги на реконструкцию клиники получили из федерального бюджета в виде субсидии.

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