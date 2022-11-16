В Новосибирской области построят две школы за 1,5 миллиарда рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Новосибирском построят две новые школы. Образовательные учреждения возведут в двух селах: Толмачево и Марусино до конца 2023 года. На эти цели направят практически 1,5 млрд рублей. Данные об этом появились на сайте госзакупок.

Заказчиком на строительство двух школ выступило «Управление капитального строительства» региона. Деньги на работы выделят из двух бюджетов: областного, а также федерального.

Школы будут рассчитаны на 550 учеников каждая. Там разместят различные кабинеты для развития детей. В документах говорится, что в новых школах оборудуют кабинеты домоводства, иностранного языка с лингафонным оборудованием, инструментальные кабинеты и другие. Также в зданиях сделают зрительные залы, рассчитанные на 330 посетителей.

Строить школы начнут в начале июня 2023. Завершить работы нужно к 15 декабря 2023.

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