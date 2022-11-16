Новосибирские депутаты предложили направить неосвоенные средства из областного бюджета на ремонт сельских дорог

Новосибирские депутаты предложили отремонтировать сельские дороги на свободные средства из бюджета Минтранса НСО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике рассмотрел проект областного бюджета на 2023 год. Депутат Александр Барсуков напомнил коллегам о нехватке средств на ремонт сельских дорог. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

– Если вычесть сумму на Новосибирский район, то на 29 районов остается 900 миллионов рублей. Три года назад на эти деньги строили по 320-350 километров. Затем в связи с изменением требований стоимость увеличилась более чем в 3 раза. Думаю, в этом году будет километров 80, – беспокоится Барсуков.

Депутат предложил направить на эти цели неиспользованные средства дорожного фонда Минтранса региона. По его расчетам, это 1,7 миллиарда рублей.

Также деньги предложили выделить на развитие отдаленных районов и метрополитена, которому отказали в повышении оплаты за проезд на 35 рублей. Напомним, в декабре стоимость поездки вынужденно повысят всего до 30 рублей.

Комитет регионального парламента по финансовой политике рассмотрит предложения депутатов при принятии бюджета на будущие годы.

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