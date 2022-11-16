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НовостиЭкономика16 ноября 2022 3:58

Новосибирские депутаты предложили направить неосвоенные средства из областного бюджета на ремонт сельских дорог

Предположительно, это 1,7 миллиарда рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские депутаты предложили отремонтировать сельские дороги на свободные средства из бюджета Минтранса НСО.

Новосибирские депутаты предложили отремонтировать сельские дороги на свободные средства из бюджета Минтранса НСО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике рассмотрел проект областного бюджета на 2023 год. Депутат Александр Барсуков напомнил коллегам о нехватке средств на ремонт сельских дорог. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

– Если вычесть сумму на Новосибирский район, то на 29 районов остается 900 миллионов рублей. Три года назад на эти деньги строили по 320-350 километров. Затем в связи с изменением требований стоимость увеличилась более чем в 3 раза. Думаю, в этом году будет километров 80, – беспокоится Барсуков.

Депутат предложил направить на эти цели неиспользованные средства дорожного фонда Минтранса региона. По его расчетам, это 1,7 миллиарда рублей.

Также деньги предложили выделить на развитие отдаленных районов и метрополитена, которому отказали в повышении оплаты за проезд на 35 рублей. Напомним, в декабре стоимость поездки вынужденно повысят всего до 30 рублей.

Комитет регионального парламента по финансовой политике рассмотрит предложения депутатов при принятии бюджета на будущие годы.

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