В Новосибирске двухлетний ребенок запер маму на балконе

В Новосибирске двулетний ребенок запер маму на балконе. Фото: МАСС.
В Заельцовском районе Новосибирска помощь спасателей понадобилась молодой женщине. Ее на балконе закрыл двухлетний ребенок.
– Специалисты днем 15 ноября выехали на улицу Кубовую. Выяснилось, что ребенок 2020 года рождения закрыл маму на балконе, – говорится в сообщении сводки МАСС.
Спасатели обеспечили доступ в квартиру женщине. Ребенка передали маме. Ни женщине, которая полчаса пробыла на балконе, ни ребенку, помощь врачей не понадобилась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер