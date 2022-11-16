В Новосибирске двухлетний ребенок запер маму на балконе

В Новосибирске двулетний ребенок запер маму на балконе. Фото: МАСС.

В Заельцовском районе Новосибирска помощь спасателей понадобилась молодой женщине. Ее на балконе закрыл двухлетний ребенок.

– Специалисты днем 15 ноября выехали на улицу Кубовую. Выяснилось, что ребенок 2020 года рождения закрыл маму на балконе, – говорится в сообщении сводки МАСС.

Спасатели обеспечили доступ в квартиру женщине. Ребенка передали маме. Ни женщине, которая полчаса пробыла на балконе, ни ребенку, помощь врачей не понадобилась.

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