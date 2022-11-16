СберМегаМаркет и Самокат реализовали доставку «по клику» в Новосибирске

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В ноябре доставка «по клику» стала доступна жителям Новосибирска. Выбрать опцию «доставка по клику» можно во время оформления заказа в СберМегаМаркете. Заказ приезжает в ближайший к пользователю даркстор Самоката, после чего покупатель получает соответствующее уведомление и может в удобное время нажать кнопку «вызвать курьера» и получить заказ в срок от 15 минут. Минимальная сумма заказа для «доставки по клику» составляет 500 рублей.

Получить «по клику» можно товары, которые помещаются в бокс курьера-партнера Самоката. Габариты не должны превышать 50х33х24 см, а вес - 10 кг. Доставка и возврат товаров осуществляются с 8:00 до 23:00. В настоящий момент функционал доступен на Android и в web-версии, и в ближайшее время появится у пользователей iOS.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

- Группа компаний «Сбер» - это большой комплекс товаров, услуг и возможностей, позволяющих оптимизировать целый ряд процессов, начиная от бизнеса и заканчивая повседневными потребностями. Доставка «по клику» позволяет жителям Новосибирска сделать намного удобнее процесс шопинга - все действия клиент может выполнить, не отрываясь от дел, сделав несколько кликов на телефоне, и получить заказ в нужном месте в нужное время.