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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 3:40

Спасатели засыпали сорбентом трансформаторное масло на участке жилого дома в Новосибирске

Опасное вещество может попасть в кровь при вдыхании
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Спасатели засыпали сорбентом место, где разлилось трансформаторное масло на участке. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели засыпали сорбентом место, где разлилось трансформаторное масло на участке. Фото: Спасатели МАСС.

В Заельцовском районе на улице 2-ой Сухарной засыпали сорбентом впитавшееся в грунт трансформаторное масло. Оно ядовито и проникает в кровь при вдыхании паров. Специалисты выехали на ликвидацию ЧП вечером во вторник, 15 ноября, сообщают в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, масло разлилось на территории жилого дома и рядом ещё 14 ноября, во время плановой замены трансформатора.

На обработку грунта и снега на площади около 20 квадратных метров спасателям потребовалось около часа. Они использовали 28 килограммов впитывающего сорбента.

– Сегодня днём работа будет продолжена. Планируется вывезти грунт, на который пролилось масло, – рассказали в службе.

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