Выжившего гида новосибирской турфирмы задержали по делу о гибели 9 человек на Ключевской Сопке

Следователи задержали выжившего гида, подозреваемого по делу о гибели 9 человек на Камчатке. Фото: СУ СКР по Камчатскому краю.

Гида из Барнаула Ивана Алабугина задержали по делу о гибели 8 туристов и гида из Новосибирска при восхождении на Ключевскую Сопку. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Гида допросили и посадили в изолятор временного содержания. Алабугин, работавший в новосибирской турфирме, проходит подозреваемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальный срок по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Именно этот гид все время был на связи со спасателями, когда несколько человек сорвались вниз.

Напомним, ранее стало известно, что директору новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую Сопку, продлили арест. Его оставили в СИЗО на Камчатке до 5 января 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели эвакуировали выживших с Ключевского вулкана, где погибли 8 туристов и гид из Новосибирска

Их доставили на вертолете в поселок Ключи (подробнее)

Директору новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую Сопку, продлили арест

Его оставили в СИЗО на Камчатке до 5 января 2023 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber