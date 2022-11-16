Колбасные заводы Москвы и Новосибирска помирились в суде после споров о сервелатах

Заводы Москвы и Новосибирска помирились после споров о колбасе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» подал в арбитражный суд на новосибирские «Торговую площадь» и «Самобранку» из-за нарушения прав на использование товарного знака. Недавно столичное предприятие простило конкурентам выходку и подписало с ними мирное соглашение. Информацию об этом опубликовали в картотеке дел суда.

Новосибирские заводы без разрешения выпускали сервелаты «Бородинский» и «Губернский», исключительное право на производство которых было у «ЧМПЗ». Сибиряки признали это право и перестали выпускать колбасу под такими названиями, поэтому представители московского завода остались довольны.

Напомним, ранее у новосибирской сети фастфуда «Дядя Денер» забрали 42 киоска из-за долгов.

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