В Новосибирске выставили охрану на перекрытой улице Ленина

В Новосибирске перекрытие улицы Ленина усилили охраной. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске возле перекрытий на улице Ленина поставили охрану для контроля въезда автомобилей. Об этом сообщили в группе АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте».

Проезд открыт лишь для завоза товара и разгрузки аппаратуры, чтобы продолжать обеспечивать работу магазинов, кафе и баров на пешеходной улице. Этим начали пользоваться автолюбители.

Теперь для того, чтобы другие водители не нарушали запрет, рядом со знаком «кирпич» работают сотрудники ГИБДД, а на противоположной стороне стоит патруль охраны.

Напомним, ранее прокуратура нашла нарушения в работе чиновников мэрии, которые самовольно перекрыли улицу на два дня раньше. Также на Ленина уже смонтировали праздничную входную арку.

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