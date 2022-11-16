После дождей Новосибирск скуют холода до -18

В Новосибирске похолодает к четвергу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вторая неделя ноября выдалась пасмурная и снежная, но по зимним меркам теплая, столбик термометра днем показывал плюсовую температуру. Синоптики рассказали, когда в Новосибирске грянут холода после потепления с дождями.

— Похолодание начнется с 17 ноября. Днем температура опустится до -2…-4 градусов и к вечеру понизится до -7…-9. Будет переменная облачность, небольшой снег, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 в ночные часы. С третьей декады начнется основное понижение температуры до -15…-18 градусов днем, — сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Яндекс.Погода» также дает прогноз о том, что с 17 ноября установится минусовая температура. 18 ноября она опустится до -10 градусов, далее будет небольшое «потепление» до -7 градусов. С 21 ноября Новосибирск накроет еще одной волной мороза, и градусник будет неизменно показывать -12…-14 градусов в дневное время.

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