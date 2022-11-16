Пробки в 7 баллов заблокировали движение по улицам Новосибирска утром 16 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортный коллапс в Новосибирске продолжается. На улицах города снова несколько ДТП и семибалльные заторы. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на Широкой, Станционной, проезде Энергетиков, Димитровском мосту. Заторы из-за ДТП на улице Большой, площади Труда, улице Титова. Пробки на Троллейной, Ватутина, Котовского и Станиславского.

На правобережье пробки на Октябрьской магистрали, Кирова, Никитина, Большевистской, Бориса Богаткова. Заторы на Дуси Ковальчук, Плановой и Красном проспекте.

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