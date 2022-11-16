«У меня в квартире идет дождь»: жильцы новосибирского общежития, где ветром сорвало крышу, пожаловались на долгий ремонт

В квартирах у людей буквально идет дождь. Фото: предоставлено героями материала

Жители общежития на улице Станционная, 8, где в октябре из-за сильного ветра сорвало крышу, пожаловались на то, что здание до сих пор не восстановили. По словам новосибирцев, в плохую погоду их ничего не спасает от дождя и снега.

Люди боятся, что плитка начнет падать. Фото: предоставлено героями материала

— Крышу нам ремонтируют, но работы идут очень медленно. Когда на улице идет снег или дождь, начало капать в тех комнатах, которые не пострадали 23 октября. Сильно льет в тех комнатах, которые тогда затопило. Жильцы из этих комнат разместились кто где. Всем предлагали маневренный фонд. Кто-то согласился, кто-то снял себе жильё, а кто-то решил остаться, потому что уезжать на Затулинку было бы крайне неудобно, — рассказала КП-Новосибирск жительница общежития Лариса. — Мы боимся находиться дома, потолки сырые и могут обвалиться. Дождь в квартирах уже идет, видимо скоро пойдет снег. У многих несовершеннолетние дети. Из-за соседней с нами стройки транспортной развязки дом еще буквально иногда начинает вибрировать и по нему идут трещины. Это тоже очень беспокоит.

Крышу ремонтируют, но работы еще не закончены. Фото: предоставлено героями материала

Напомним, после ЧП прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений в действиях местной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото сорванной крыши на проезде Энергетиков в Новосибирске 23 октября 2022 года опубликовало МЧС

На месте работают коммунальщики и сотрудники МАСС (подробнее).

Прокуратура нашла нарушения после инцидента с сорванной крышей новосибирского общежития

Главе Ленинского района вынесли представление (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер